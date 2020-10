Donald Trump : Goujat, il l'était déjà lorsqu'il a dragué Melania !

En ce qui concerne Donald Trump, décrié 45e président américain candidat à sa réélection, la liste des adjectifs qualificatifs peu flatteurs pour le décrire est déjà longue comme le bras mais on peut tout de même rajouter, sans vraie surprise, goujat. C'est ce qui ressort de la petite histoire autour de sa rencontre avec Melania Knauss - née Melanija Knavs -, sa troisième épouse.

Comme le relate Vanity Fair, Donald Trump participe un soir de 1998 à une fête organisée au Kit Kat Club en marge de la Fashion Week de New York et il n'est pas seul. Le milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier est au bras d'une jeune femme quand il se présente à la petite sauterie montée par l'homme d'affaires Paolo Zampolli. Sur place, il aperçoit alors une mannequin slovène qui commence à se faire une belle place dans le milieu : Melania. Coup de foudre - si tant est qu'il y a un coeur sous cette carapace d'homme sans pitié - et malaise. Comment faire pour aborder cette femme alors qu'il est déjà en plein rencard ? Attendre que celle qui l'accompagne s'éclipse bien sûr ! Alors que son date se rend aux toilettes, le futur président des Etats-Unis saisit l'occasion pour aller faire un numéro de charme à Melania, qui comprend qu'il n'est pas venu seul. Qu'à cela ne tienne, il lui donne ses différents numéros de téléphone pour qu'elle le contacte rapidement...

Une anecdote racontée par la First Lady - qui serait parfois remplacée par un sosie aux côtés de Donald Trump lors de certains déplacements - dans les pages de Harper's Bazaar : "Je voulais voir quel genre de numéro il allait me donner (...) Je ne vais pas faire des affaires avec toi, pensais-je." S'ils n'ont pas fait d'affaires ensemble, ils ont cependant fait un enfant, Barron, né en 2006. Donald Trump a épousé Melania en 2005 après avoir été marié deux précédentes fois : avec Ivana de 1977 à 1992 puis avec Marla Maples de 1993 à 1999.