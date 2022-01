Dorothée entourée d'Hélène Rollès, Jacky... Larmes et rires pour un grand moment !

L'émission a convaincu, au total, 3 206 000 personnes qui se sont branchées sur TF1 pour revoir Dorothée - soit 16,2% de PDA. Mais aura-t-on bientôt l'occasion de l'apercevoir davantage à la télévision ? En février dernier, en tout cas, Jean-Luc Azoulay le promettait. "Elle va très bien. Elle est en Normandie, expliquait-il. On s'appelle et on se voit quand elle vient à Paris. Là, on travaille à la voir, peut-être, dans une série." A la déception générale, le Club Dorothée avait fermé ses portes durant l'année 1997. Mais Dorothée n'a, visiblement, pas dit son dernier mot.