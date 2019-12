Double suicide à Noël: 2 stars de télé-réalité retrouvées pendues dans une forêt

Deux frères jumeaux de 32 ans ont décidé de mettre fin à leurs jours en se pendant dans une forêt le jour de Noël en Grande-Bretagne. Billy et Joe Smith ont été découverts par la police pendus dans le bois isolé de Sevenoaks dans le Kent le 26 décembre 2019. Les deux frères auraient décidé de faire un double suicide le jour de Noël et n'ont été retrouvés que le lendemain. Stars de télé-réalité britannique, Billy et Joe souffraient apparemment d'une grave dépression depuis plusieurs mois. Un drame horrible pour la famille et les proches des jeunes hommes mais aussi pour leurs fans, bouleversés par la perte si brutale des jumeaux. Selon le journal KentOnline, la compagne de Billy, Kristina Delaney, a rendu hommage à son petit-ami décédé en lui dédiant un hommage émouvant : "Le jour le plus dur de ma vie. RIP mon parfait Bill, tu étais si pur, si beau. Tu as fait de moi la plus heureuse des filles. (...) Je vais te rendre si fière de moi Bill, de ma vie."

Les deux frères s'étaient fait remarquer dans la troisième saison de l'émission My Big Fat Gypsy Wedding, un programme qui suivait les incroyables mariages de la communauté gitane. Diffusée en 2011, cette émission avait connu un grand succès auprès du public britannique recueillant plus de 8 millions de téléspectateurs à chaque épisode. À l'époque, les deux frères présentés comme des "gitans roms" avaient 24 ans et travaillaient comme jardiniers. Très proches, les deux frères déclaraient régulièrement ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre.

Suite à la découverte des deux corps, la police a ouvert une enquête pour déterminer s'il s'agit bien d'un double suicide.