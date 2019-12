Dounia Coesens et Louisy Joseph sublimes pour préparer Noël

Mardi 3 décembre dernier, l'agence PrestaContact, spécialisée en matière de conseil, de celebrity marketing et d'événementiel d'affaires, a organisé une soirée pour célébrer les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Dans une magnifique suite de l'hôtel Marignan, dans le 8e arrondissement de la ville lumière, l'agence a convié un petit panel de célébrités à échanger autour d'un verre.

Ainsi, on pouvait y retrouver l'actrice Dounia Coesens, célèbre pour son rôle de Johanna dans la série télévisée Plus belle la vie (France 3), la présentatrice Vicky Bogaert et son compagnon Fabio Ballari, l'humoriste Mounya de la Villardière, la journaliste et animatrice Leïla Kaddour-Boudadi, mais aussi Laurence Roustandjee, l'écrivaine franco-camerounaise Elizabeth Tchoungui et la comédienne Audrey Férin. L'acteur Michaël Cohen, l'animatrice Sandrine Quétier et la chanteuse Louisy Joseph étaient également de la partie, de même que l'actrice Emmanuelle Boidron.

Au cours de ce cocktail de Noël, différents créateurs sont venus présenter leur collection. Différentes pièces de mode et autres produits ont été présentés aux personnalités présentes ce soir-là. Un grand concours a même été organisé pour tenter de gagner plusieurs lots.