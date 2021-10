Dounia Coesens séparée de Tom et recasée : elle présente son nouveau petit-ami !

D'ordinaire plutôt sur la réserve lorsqu'il s'agit de partager des instants de sa vie privée, Dounia Coesens a fait une exception samedi 23 octobre 2021. De sortie dans une commune du Var, la comédienne n'a pas pu s'empêcher de s'afficher auprès de son nouvel homme, Arthur Aumerle. En story Instagram, elle est apparue le sourire aux lèvres tandis que son compagnon aux dreadlocks lui offrait un tendre baiser sur la joue. Histoire de faire les présentations officielles, la vedette de Plus belle la vie a pris soin de le taguer sur la photo. Ainsi, en faisant un petit tour sur sa page Instagram, on découvre que lui aussi a posté un souvenir de leur balade du week-end. Sur l'image, Dounia Coesens apparaît confortablement dans les bras de son chéri où ils profitent ensemble de l'été indien dans le Sud (voir notre diaporama).

Dounia Coesens n'en montrera pas plus ni ne livrera de confidences. Il est toutefois possible d'en apprendre davantage sur celui qui fait battre son coeur grâce à ses réseaux sociaux. Arthur Aumerle a créé en 2016 Baric'Art le "mobilier Grand Cru". Il s'agit d'une entreprise qui joint ses deux passions pour le vin et le bois. L'une de ses spécialités est par exemple de transformer un tonneau de vin en mobilier design. Il possède également une agence événementielle oenologique baptisée VINÂM. Arthur Aumerle est par ailleurs le papa d'une petite fille née en 2018 d'une précédente relation. Sur Instagram, il lui arrive de partager des photos avec son enfant.



Rupture discrète avec Tom

Cette officialisation a de quoi surprendre étant donné qu'il n'y a pas si longtemps, Dounia Coesens était pacsée à un autre ! En effet, en 2019 dans les pages de Télé 7 jours, la comédienne se confiait timidement sur son compagnon de l'époque, un certain Tom. "En janvier, Tom, qui est musicien, m'a proposé de nous pacser. Il m'a offert une magnifique bague en or jaune et turquoise. Elle ne me quitte plus. Car, lui et moi, on est souvent sur les routes, chacun de notre côté", expliquait-elle. Peut être que la distance a finalement eu raison de leur couple.

Dounia Coesens se veut en tout cas très discrète autour de ses relations sentimentales, même si cela n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, on se souvient qu'elle affichait et clamait haut et fort son amour pour ses ex, le sportif et champion paralympique Arnaud Assoumani ou encore le comédien Joffrey Platel.