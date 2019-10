Drake clashé par son père : il rétablit la vérité, la guerre est déclarée

Drake a répondu aux accusations de son père, Dennis Graham. Celui-ci affirme que son fils a admis avoir menti sur leur rapports pour vendre plus de disques. Dans une interview accordée à Nick Cannon le 1er octobre 2019, le père du rappeur a décidé de "tout révéler" sur leur relation. Dans ses textes, l'ex de Rihanna raconte en détails l'alcoolisme de son papa et le fait qu'il ait été un père absent à plusieurs occasions.

Aujourd'hui réconciliés, leur relation père/fils est cependant une nouvelle fois mise à rude épreuve. Questionné sur les textes rudes de sa progéniture, Dennis Graham a déclaré avoir "eu une conversation" avec son fils à ce sujet. "J'ai toujours été avec lui. Je lui parle autant que possible, tous les jours ou tous les deux jours. Nous avons eu une longue conversation sur le sujet. Je lui ai dit : "Drake, pourquoi tu dis toutes ces choses à propos de moi ? Ce n'est pas cool." Il m'a dit : "Papa, c'est pour vendre des disques." Ok, j'ai compris, ça marche", a-t-il révélé.

Mardi 8 octobre 2019, Drake, via sa Story Instagram, s'est montré ébranlé par les propos du paternel. "Je me suis réveillé très touché aujourd'hui. Mon père dira n'importe quoi à n'importe qui voulant bien entendre ce qu'il a à dire. C'est toujours triste quand une famille devient comme ça mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? On ne choisit pas sa famille", a-t-il indiqué, avant d'affirmer que tout ce qu'il a rappé à propos de son père était vrai. "Chaque mot que j'ai dit était la vérité et la vérité est parfois dure à accepter pour certaines personnes", a ajouté Drake. La guerre est déclarée.