Dwayne Johnson et Lauren Hashian : Les photos du mariage dévoilées !

Dwayne Johnson (47 ans) et sa femme Lauren Hashian (34 ans) ont publié de nouvelles photos de leur mariage célébré à Kauai le 18 août 2019. Le 1er septembre, l'acteur a écrit sur Instagram : "Notre mariage à Hawaï était magnifique et je tiens à remercier notre incroyable personnel pour son travail exceptionnel."

Pour qu'aucune photographie de son mariage ne fuite sur Internet, il explique comment il a réussi à organiser une cérémonie secrète : "Pour réaliser mon objectif n°1 de protection de la vie privée, aucun organisateur de mariage ni aucune ressource extérieure n'ont été embauchés. Tout ce que vous voyez a été créé à la main, par le personnel et la famille uniquement. Le résultat final a été spectaculaire et @laurenhashianofficial et moi vous serons toujours reconnaissants."

Deux magnifiques séries de photographies de Jon Brandon Cruz dévoilent la réception, le lieu du mariage ainsi que le couple et ses enfants. Ensemble depuis 2007, l'acteur et sa femme ont deux filles : Tiana Gia (1 an) et Jasmine (3 ans). Dwayne a également une fille de 7 ans (Simone) issue de son premier mariage avec Dany Garcìa. Décontractée, la star de Jumanji était habillée d'une chemise hawaïenne comme bon nombre de ses invités. Une cérémonie intime placée sous le signe des vahinés et du bonheur d'être en famille.