Dylan Thiry : Sa nouvelle blague sur le coronavirus ne passe pas

Alors que le gouvernement a annoncé la mise en place du stade 3 de la pandémie de coronavirus, que les rayons des magasins se vident et que la France manque de masques et de gel hydroalcoolique, Dylan Thiry, ex-candidat de Koh-Lanta connu pour ses mocassins Gucci, se moque bien de tout cela. Il vient de publier une nouvelle photo qui suscite beaucoup de réactions.

Dimanche 15 mars 2020, Dylan Thiry a publié une photo de rouleaux de papier toilette sur lesquels il a fait inscrire son visage et a commenté : "Édition limitée n'hésitez pas en commander avec mon code promo." Une blague qui a fait rire quelques-uns de ses abonnés et en a agacé d'autres étant donné la situation actuelle, c'est-à-dire la propagation de plus en plus virulente du coronavirus et le manque de papier toilette dans certains rayons des supermarchés. Après avoir essuyé plusieurs remarques, Dylan a réagi d'un "Un peu d'humour ça ne fait pas de mal".