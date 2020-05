Earl Thomas : Sa femme le découvre avec une autre, elle le menace avec un 9mm

Earl Thomas a failli perdre la vie pour avoir trompé son épouse. D'après les informations de TMZ.com datées du 6 mai 2020, le joueur de football américain (NFL) était impliqué dans une altercation survenue le 13 avril dernier à Austin (Texas). Il était 3h du matin quand la police a été appelée.

D'après les rapports obtenus par nos confrères, la police dit avoir découvert "une femme portant un sweat orange et tenant un pistolet", identifiée plus tard comme étant Nina Thomas, l'épouse d'Earl Thomas. "Elle poursuivait un homme", qui s'est avéré être son mari. Les policiers américains ont alors sorti leurs armes et ont demandé à Earl et Nina Thomas de s'allonger sur le sol, ce qu'ils ont fait sans opposer de résistance.

Essayant d'enquêter sur cette étrange situation, les policiers ont été surpris par la suite de l'histoire. Nina a dit que son mari était parti plus tôt que d'habitude de leur domicile, après une dispute qui portait sur son alcoolisme. Elle a dit que son frère, Seth était venu le récupérer.

"Mel, assieds-toi faut que jt'e parle..."

Plus tard, elle a décidé de savoir ce qu'il faisait en se connectant sur son compte Snapchat. C'est là qu'elle a trouvé une vidéo d'Earl avec une autre femme. Cette mère de famille raconte avoir utilisé son historique de localisation. Il pointait dans une maison louée sur Airbnb dans son quartier. Elle dit avoir contacté deux de ses amies pour l'aider à confronter Earl et le surprendre au lit avec sa maîtresse. Oui, comme dans Confessions nocturnes avec Vitaa et Diam's.

Nina explique ensuite qu'elle s'est emparée du Berreta 9 mm de son mari avant de le retrouver, dans l'intention de "lui faire peur". Lorsqu'elles sont arrivées au Airbnb, elles ont découvert "Earl et Seth nus, au lit avec une autre femme". Seth étant le frère du sportif... C'est là que Nina a pointé son pistolet sur la tempe de son mari. Elle "ne savait pas que le pistolet était chargé".

Une vidéo de la scène a d'ailleurs été récupérée par les policiers. On y voit Nina "pointer son arme à quelques centimètres de sa tête, la sécurité désenclenchée et le doigt sur la détente". Earl Thomas a finalement réussi à la désarmer. La maîtresse du footballeur dit que Nina l'a également menacée, pointant son pistolet sur elle et criant : "J'ai quelque chose pour vous, mes traînées !" Elle dit qu'une des amies de Nina lui montrait son couteau "agressivement" durant leur altercation.

Après avoir auditionné tous les témoins, la police a arrêté Nina et ses deux amies. Elle est actuellement accusée d'"intrusion avec violences aggravées préméditées à l'arme mortelle". Earl Thomas n'a pas été arrêté. Nina est désormais priée de se tenir à plus de 180 mètres du père de ses enfants.