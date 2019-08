Ed Sheeran en deuil : son chat est mort dans d'atroces circonstances

Ed Sheeran a fait la rencontre de son doux partenaire en janvier 2014. Alors qu'il n'avait qu'un mois, le chaton risquait la piqûre fatale quand le chanteur a décidé de l'accueillir au sein de son foyer - et de lui créer un compte Twitter ! "Je n'ai pas pu le voir grandir, se désolait-il en 2014, dans une interview accordée à Stars. Mais je serai là pour lui plus tard dans sa vie." L'interprète de Shape of you a heureusement de quoi sécher ses larmes. Avec sa compagne et épouse Cherry Seaborn, il est l'heureux parent de deux autres matous : Calippo et Dorito, dont les aventures sont disponibles sur les réseaux sociaux. Toutes nos condoléances à la petite famille...