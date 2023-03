Ed Sheeran à coeur ouvert : sa femme Cherry atteinte d'une tumeur "impossible à traiter" pendant sa grossesse

C'est la nouvelle que tous les fans d'Ed Sheeran attendaient avec impatience. Sur Instagram, le chanteur de 32 ans a pris la parole pour annoncer la sortie de son prochain album baptisé Subtract. Disponible le 5 mai prochain, l'album est sans doute le plus profond et le plus personnel de l'artiste depuis ses débuts dans la chanson. Et pour cause, comme il l'a indiqué dans son message sur les réseaux sociaux, il contenait dix longues années de travail avant qu'elles ne soient remplacées par ses "pensées les plus sombres."

"Écrire des chansons est ma thérapie. Ça m'aide à donner du sens à mes sentiments" : en termes de sentiments, le début d'année 2022 a été synonyme de montagnes russes, justement. "En l'espace d'un mois, ma femme enceinte a appris qu'elle avait une tumeur, impossible à traiter avant la naissance de notre deuxième enfant" a-t-il écrit. S'il avait à l'époque révélé l'arrivée d'une petite fille au sein de la famille, aucun mot sur la maladie de son épouse Cherry Seaborn. Cette dernière a donc dû attendre son accouchement pour pouvoir espérer un traitement. La nature de la tumeur n'est pas connue et l'interprète de Shape of you ne précise pas le dénouement du traitement mais il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre, le couple ayant été vu en décembre 2022 de sortie avec James Blunt et sa femme.