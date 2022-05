Ed Sheeran est papa pour la deuxième fois !

Mariés en 2019 après un tour du monde intense, Ed Sheeran et sa compagne Cherry Seaborn avaient déjà accueilli une petite fille en août 2020. Prénommée Lyra, celle-ci va donc rapidement pouvoir partager ses jeux avec sa petite soeur ! Très protégée de la médiatisation par ses parents, et notamment par le chanteur qui a parfois eu du mal avec l'attention des photographes, la fillette avait été un "bébé-miracle" pour ses parents, qui avaient eu du mal à la concevoir, selon les confidences de l'interprète de Thinking out Loud.

"Nous avons essayé pendant un temps d'avoir un enfant, puis nous avons commencé à consulter et à essayer de comprendre ce qu'il se passait. Je pense que c'était un miracle, c'est pourquoi nous l'avons nommée ainsi", avait-il expliqué. Apparemment, les problèmes ne se sont pas répétés pour la nouvelle arrivée dans la famille !

Si la nouvelle est excellente pour le chanteur et toute sa petite tribu, elle signifie qu'il va sûrement mettre la musique de côté pendant encore quelques temps. Après avoir joué dans plusieurs films et avoir sorti une nouvelle chanson Bad Habits (dans laquelle il essayait de se décoller l'image de chanteur sympa et agréable), il avait en effet fait une petite pause en 2021 et ne devrait pas forcément revenir tout de suite à la chanson. Certains sujets sont plus importants... comme celui de ses deux poupées !

Ces derniers mois, il avait également dû gérer plusieurs accusations de plagiat, notamment celle des descendants de Marvin Gaye, qui expliquaient reconnaitre un des morceaux. Heureusement pour lui, le tribunal a statué en sa faveur, expliquant qu'il n'avait pas délibérément copié un autre artiste.