Ed Sheeran papa : découvrez le prénom très original de sa deuxième fille !

Le prénom de la deuxième fille d'Ed Sheeran est enfin connu ! Le chanteur de 31 ans a décidé de l'appeler Jupiter, à en croire The Sun. "Ed Sheeran et Cherry Seaborn ont adoré le nom à la fois par rapport à ce qu'il représente et mais aussi du fait de son caractère unique", a déclaré une source proche du couple au journal britannique. "Tout le monde pense que Jupiter lui va parfaitement" a-t-elle ajouté.

Un choix certes original, mais pas si surprenant que cela. Car l'interprète de Shape of you avait déjà pris cette initiative pour sa fille aînée, qu'il a décidé d'appeler Lyra Antartica. "Nous avons essayé pendant un temps d'avoir un enfant, puis nous avons commencé à consulter et à essayer de comprendre ce qu'il se passait. Je pense que c'était un miracle, c'est pourquoi nous l'avons nommée ainsi" s'était-il expliqué.

Adepte des informations surprises

Son deuxième enfant n'échappe donc pas à la règle. Mais cette révélation du prénom intervient tout de même assez tard puisque sa seconde fille est née depuis plusieurs semaines déjà (fin mai plus précisément). L'artiste britannique avait d'ailleurs, pour l'occasion, partagé une photo sur son compte Instagram, sur laquelle on aperçoit une paire de chaussette pour bébé posée sur le petit couffin dans lequel le nouveau-né a passé ses premières heures.

"Je voulais vous dire que nous avons accueilli une autre magnifique petite fille. Nous sommes tous les deux complètement amoureux d'elle et tellement heureux d'être une famille de quatre", avait-il écrit en légende de cet adorable cliché.

Une nouvelle annoncée tardivement, sans aucun indice en amont. Ce qui rappelle le moment où il a annoncé s'être marié en secret avec sa compagne Cherry Seaborn, avec qui il partage sa vie depuis plusieurs années désormais. Une information qui avait pris de court tous ses fans. Quoiqu'il en soit, le couple vient donc d'accueillir un quatrième membre au sein de leur petite jolie famille. Deux adorables petites filles, aux prénoms très originaux.