Diaporama : Ed Sheeran papa : découvrez le prénom très original de sa deuxième fille !

Ed Sheeran se produit au Today Show à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2021.

Ed Sheeran et sa femme Cherry Seaborn sont allés diner en amoureux à Londres, le 3 mars 2017.

Ed Sheeran est papa pour la deuxième fois d'une petite fille - Ed Sheeran et sa compagne Cherry Seaborn ont été aperçus en train de prendre du bon temps avec des amis à Ibiza en Espagne, le 9 juin 2019.

Ed Sheeran et sa compagne Cherry Seaborn quittent leur hôtel de New York City, New York, Etats-Unis, le 4 juillet 2017.