Ed Sheeran explique l'improbable prénom de sa fille

Les choses se passent bien en ce moment pour Ed Sheeran. Le chanteur anglais à l'immense popularité est partout où on ne l'attend pas. Présent à l'Euro pour supporter son pays aux côtés de David Beckham, on l'a également vu reproduire une scène hilarante de Friends avec Courteney Cox. Décidément très à l'aise en dehors de la musique, l'artiste de 30 ans est également un père de famille comblé. Avec sa femme Cherry Seaborn, 29 ans, qu'il a épousé en 2019, ils ont eu le bonheur d'accueillir dans leur famille la petite Lyra Antartica en août 2020.

Une superbe nouvelle pour le couple qui a déjà pu faire visiter l'Australie à leur fille, mais un prénom qui interloque beaucoup de monde par son originalité. Présent dans une émission de télévision anglaise jeudi 1er juillet, l'interprète de Shape of You a bien voulu en dire plus sur les raisons qui l'ont poussé à choisir ce prénom pour sa petite chérie. "Je me rends compte que certaines personnes trouvent que c'est un prénom assez étrange", commence-t-il par dire avant de donner un début d'explication : "Ma femme s'appelle Cherry et c'est la seulle Cherry que j'ai rencontré et je pense qu'elle aussi n'a jamais rencontré d'autres Cherry et j'aime plutôt ça. Dans ma classe à l'école, il y avait probablement plus de Ed".

Ed Sheeran voulait un prénom unique

L'idée grandit donc dans la tête du chanteur qui "voulait seulement lui donner un prénom unique, pour qu'elle soit la seule à le porter". C'est pour cette raison que l'artiste, devenu un vrai magnat de l'immobilier, a choisi le prénom Lyra. Pour ce qui est d'Antartica est venu après un voyage sur ce continent, peu de temps avant la naissance de sa fille. "On y est allé en 2019 et c'était tout bonnement incroyable. L'endroit le plus dingue sur Terre", résume-t-il.