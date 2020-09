Ed Sheeran papa : il dévoile le prénom et le sexe du bébé !

Discret depuis plusieurs mois, le populaire chanteur Ed Sheeran avait une bonne raison de garder le silence : il était aux côtés de sa femme, Cherry, enceinte de leur premier enfant. L'artiste de 29 ans a révélé sur Instagram, mardi 1er septembre 2020, que bébé était né.

Sur son compte suivi par 31,3 millions de fans à travers le monde, Ed Sheeran a ainsi posté une photo représentant des petites chaussettes de bébé. "Salut ! Un petit message de ma part alors que j'ai une information personnelle que je veux partager avec vous... La semaine dernière, avec l'aide d'une incroyable équipe d'accouchement, Cherry a donné naissance à notre magnifique et en bonne santé petite fille - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, a-t-il écrit en légende. Nous sommes totalement amoureux d'elle. La maman et le bébé se portent très bien et nous sommes tous sur un petit nuage. On espère que vous respecterez notre intimité en cette période. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous retrouve quand il sera temps de revenir, Ed x."

Ed Sheeran, à qui l'on doit les tubes Shape of You, Perfect ou encore Castle on the Hill, a épousé dans la plus grande discrétion Cherry Seaborn en 2018. L'artiste et son épouse partagent leur temps entre Londres et leur propriété du Suffolk, au Nord-Est de la capitale britannique ; le chanteur possède plusieurs maisons. C'est là qu'ils ont vécu leur confinement au plus fort de la pandémie de coronavirus. Ed Sheeran avait annoncé une pause dans sa carrière à Noël dernier après deux ans et demi à parcourir les routes du monde entier et l'on comprend aujourd'hui mieux pourquoi !

Alors que le journal The Sun avait tout récemment dévoilé la grossesse de Cherry, une source avait pris la parole pour relater l'état d'esprit des jeunes parents. "Ed et Cherry sont sur un petit nuage. Ils sont très impatients, mais ont fait en sorte de garder la nouvelle secrète, ils font profil bas", avait-on alors appris.