Ed Sheeran : Bientôt d'autres enfants avec sa femme Cherry ? Il répond !

Ed Sheeran est un homme comblé ! A seulement 30 ans, il collectionne les tubes (Shape of You, Perfect ou encore Castle on the Hill...), il possède une fortune d'environ 200 millions de dollars (et a investi dans l'immobilier) et est marié à la charmante Cherry. Une jolie petite vie complétée par la venue au monde, l'an dernier, d'un bébé. Le chanteur voit déjà l'avenir...

Invité du podcast Open House Party, Ed Sheeran a parlé bébé et paternité. "Evidemment, je serais super reconnaissant de pouvoir avoir d'autres enfants. Et je pense que les filles sont bien plus supérieures aux garçons. En tant que garçon moi-même, je sens que je peux me permettre de le dire. J'ai déjà l'impression que nous avons été si chanceux d'avoir un bébé qu'évidemment j'aimerais en avoir plus. Mais, déjà, d'en avoir un c'est une grande chance. Donc si jamais rien d'autre de la sorte ne se produit, je suis déjà heureux, de base", a-t-il confié. Ed Sheeran, qui a accueilli avec sa femme une petite fille prénommée Lyra Antarctica, a raconté que celle-ci passe son temps à "simplement être mignonne" mais aussi qu'elle essaye "de ramper" et de "babiller".

Le chanteur a également expliqué être devenu un nouvel homme depuis un certain temps. "J'ai connu quelques changements dans ma vie pendant les deux dernières années et pas des moindres comme passer le cap des 30 ans et devenir père. J'ai un ami qui est mort en mars dernier, ce qui a été ma première expérience du vrai deuil. Et j'ai ressenti ce que voulait dire être un adulte ; ma vingtaine c'était un tourbillon fou de fêtes, de travail, de voyages etc. Puis tout cela a pris fin et je découvre qui je suis comme personne maintenant", a-t-il expliqué.

Après une longue pause volontaire, Ed Sheeran signe son grand retour dans la musique pour le plus grand bonheur de ses fans. Le chanteur britannique revient avec la chanson Bad Habits, portée par un clip.

Tom Spencer