Ed Sheeran annonce une pause dans sa carrière

Ed Sheeran (28 ans) souhaite faire une pause dans sa carrière musicale. C'est à la fin du dernier concert de sa tournée Divide Tour à Ipswich au Royaume-Uni, sa ville natale, que le chanteur a pris la parole. Le 28 août 2019, le Sun rapporte que l'artiste a ainsi déclaré à son public : "Comme beaucoup de vous le savent, je sillonne le monde avec ce 'Divide Tour' depuis maintenant plus de deux ans et nous sommes arrivés à la fin. Cela me rend un peu triste. J'adore le fait que vous soyez ici et que la tournée se termine à Ipswich." Le BFF de Taylor Swift a précisé ensuite la durée approximative de cette pause : "Ceci est mon dernier concert avant probablement dix-huit mois."

Un départ en beauté

Marié à Cherry Seaborn, l'interprète du titre Shape of You a réussi un exploit fantastique. Sa tournée est devenue officiellement la plus lucrative de l'Histoire, comme il l'a annoncé le sur son compte Instagram le 2 août 2019 : "The Divide Tour a battu le record de tournée détenu jusqu'à présent par U2. C'est la tournée avec le plus grand nombre de spectateurs et la plus lucrative de tous les temps."