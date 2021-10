Ed Sheeran marié avec Cherry et papa : pourtant, il pensait être gay ! Il explique

Ces derniers temps, Ed Sheeran est un homme heureux. Marié à la belle Cherry Seaborn, le chanteur de 30 ans a même accueilli sa première fille - prénommée Lyra, née en 2020 - dans son petit foyer. Une vie de famille accomplie mais qui, lorsqu'il était jeune, ne lui avait jamais traversé l'esprit. À l'occasion d'une interview dans le podcast néerlandais Man Man Man, celui qui a récemment dévoilé son album Equals a confié qu'il avait un temps pensé être homosexuel.

Durant cette entrevue, Ed Sheeran a affirmé avoir eu du mal, plus jeune, à s'imaginer hétérosexuel. Pour cause, ce dernier a confié ne s'être jamais identifié comme étant un homme "extrêmement masculin". Face aux différents stéréotypes présents dans la société, l'artiste a expliqué n'avoir pas toujours eu des passions dites masculines. "J'ai un certain côté féminin, au point que quand j'étais enfant, je pensais un peu que j'étais gay", a-t-il ensuite déclaré à ce sujet. Et de poursuivre : "J'ai définitivement un gros côté féminin. J'aime le théâtre musical, j'aime la musique pop, j'aime Britney Spears."

Bien qu'il apprécie "boire de la bière et regarder le football", le chanteur a par la suite confié avoir beaucoup de points en commun avec son épouse : "Ma femme est super engagée et féminine. Et donc, dès que nous avons commencé à sortir ensemble, ma vie a basculé là-dessus. Elle joue dans une équipe de hockey féminin. On traîne avec toute l'équipe. C'est vraiment l'autonomisation des femmes."

Comblé par sa carrière et sa vie de famille, Ed Sheeran a tout de même récemment partagé ses craintes à Nagui sur la paternité. Présent sur le plateau de Taratata ce vendredi 29 octobre, l'interprète de Shape of you a dévoilé les nombreuses inquiétudes qu'il a au quotidien depuis la naissance de sa fille.