Ed Sheeran fou amoureux de Cherry Seaborn : rare baiser et gestes tendres en vidéo

Malheureusement, la promotion de son tout dernier album = a été stoppée à cause de son test positif à la Covid-19. Ed Sheeran devait se produire sur la scène du Saturday Night Live et assurer toute une série d'interviews. Des évènement tous annulés. De plus, la petite Lyra (1 an) a également été testée positive au coronavirus. "Ça veut dire que je suis dans l'incapacité d'assurer des rendez-vous en personne pour l'instant, donc je ferai le maximum d'interviews et de performances depuis chez moi", a-t-il annoncé dans une publication Instagram.

L'artiste britannique suit actuellement un confinement long de dix jours seul avec son bébé : son épouse Cherry Seaborn a été testée négative, et doit donc s'éloigner un temps de sa famille. "Je me confine avec ma fille. Je suis seul avec elle et sans mon épouse, puisque nous sommes tous les deux positifs. Je vais désormais passer 10 jours seul avec elle", a commenté Ed Sheeran au micro du DailyMail. Une situation inédite.