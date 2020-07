Ed Sheeran ancien accro à la cocaïne ? Il révèle ses addictions passées

Ed Sheeran revient de loin. Interviewé pour le Hay House Chasing the Present Summit en juillet 2020, l'artiste de 29 ans a confié avoir connu une période très sombre en 2015 alors qu'il devenait une star internationale grâce à son album X. Il explique : "J'étais en tournée et je restais debout et buvais toute la nuit et puis... les bus se garaient sous les arènes et je dormais dans le bus toute la journée, puis je me réveillais et je sortais faire le spectacle, je buvais, et j'étais de retour dans le bus. Je n'ai pas vu la lumière du soleil pendant peut-être quatre mois." En surpoids et fragile psychologiquement, le chanteur se perd dans différentes addictions et prend énormément de poids pendant ses tournées. Aujourd'hui conscient des dangers que peut entraîner la célébrité, il raconte : "Tout est amusant et tout est jeu au début, tout est rock'n'roll et c'est amusant, puis ça commence à devenir juste triste."

Je ne fais pas les choses à moitié

Également victime de violentes crises de panique, l'artiste confie qu'à l'époque, il redoutait et évitait tous les lieux publics. Très sujet aux dépendances de toutes sortes, Ed Sheeran confie qu'il aurait pu facilement sombrer dans l'alcool et dans la drogue durant cette période. Il explique : "Je ne fais pas les choses à moitié. Donc si je vais boire, je ne vois pas l'utilité de prendre un verre de vin, je préfère avoir deux bouteilles de vin. Je pense qu'avec la dépendance, il est très difficile de modérer, mais la modération est la clé. Je pense que des choses comme le sucre, les sucreries, la malbouffe, la cocaïne, l'alcool... plus on en prend, plus on se sent bien, mais c'est la pire chose qui soit."

Tout cela a changé les choses

Heureusement, la vie d'Ed Sheeran a changé lorsqu'il s'est mis à fréquenter sa femme Cherry Seaborn. Amis d'enfance, la jeune femme a balayé les addictions de la vie d'Ed et lui a redonné goût à la vie. "Elle fait beaucoup d'exercice, alors j'ai commencé à courir avec elle. Elle mange assez sainement, alors j'ai commencé à manger assez sainement avec elle. Elle ne boit pas beaucoup, donc je ne buvais pas. Tout cela a changé les choses", explique-t-il, très reconnaissant envers sa femme. Marié depuis 2019, l'interprète du titre Shape of you avait officiellement annoncé ses fiançailles avec Cherry le 20 janvier 2018. Le couple s'était marié l'année suivante au cours d'une cérémonie secrète qui n'avait réuni qu'une quarantaine d'invités.