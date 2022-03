Ed Sheeran devant le juge : accusé de plagiat pour son tube Shape of You, le procès a débuté

Les titres d'Ed Sheeran font toujours autant danser et chanter les fans mais l'artiste âgé de 31 ans n'a pas vraiment le coeur à la fête en ce moment... Ce vendredi 4 mars, le populaire Britannique s'est présenté à la Haute Cour de Londres où débutait son procès comme l'a rapporté le Daily Mail.

L'interprète de Perfect est accusé par deux auteurs-compositeurs, Sami Chokri et Ross O'Donoghue, de s'être largement inspiré d'une de leurs créations, Oh Why, pour son titre interplanétaire Shape of You, titre le plus vendu de l'année 2017. Si Ed Sheeran et son équipe ont réfuté ces accusations, l'affaire est malheureusement allée jusqu'au tribunal. Le procès doit durer trois semaines, à l'issue desquelles le verdict du juge Anthony Zacaroli sera rendu.

Ce n'est pas la première fois qu'Ed Sheeran est accusé de plagiat pour l'une de ses chansons. Son titre Photograph, sorti en 2014, avait déjà suscité la colère d'autres artistes. Sur "conseil de ses avocats", Ed Sheeran a même admis avoir proposé un arrangement financier pour éviter le procès et faire oublier cette histoire. Un aveu qui ne risque pas d'arranger le cas du Britannique.

Au cours de l'audience du vendredi 4 mars, Shape of You et Oh Why ont été diffusées, de manière à mettre en exergue les "similarités" pointées du doigt par les plaignants : "[Ed Sheeran] emprunte des idées et les jette dans ses chansons, parfois il le reconnaît, parfois pas", a indiqué Andrew Sutcliffe, l'avocat des deux plaignants. Cela "dépend de qui vous êtes et s'il pense qu'il peut le faire en toute impunité". Il a rappelé que ses clients étaient "des auteurs-compositeurs très talentueux, qui méritent le même respect que n'importe quel autre artiste et la reconnaissance lorsqu'elle est due". En attendant la fin du procès, le versement des droits d'auteur liés à Shape Of You, évalués à près de 24 millions d'euros selon le journal The Telegraph, ont été suspendus. La musique adoucit les moeurs. Pas toujours apparemment.