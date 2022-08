Eddy (Mariés au premier regard) en couple : une première photo de sa compagne dévoilée

Eddy était l'un des candidats de Mariés au premier regard 2022 (M6). Lors du tournage, il a fait la rencontre de Jennifer, avec laquelle il était compatible à 81%. Mais leur union n'a pas duré à cause des blocages de la gérante d'un salon de coiffure âgée de 32 ans. Depuis, le chargé d'activités événementielles à Lille a tourné la page. Il est actuellement en couple et, pour la première fois, il a partagé une photo avec sa compagne.

C'est à Cannes qu'Eddy a posé ses valises afin de profiter d'un repos bien mérité. Mais, le 8 août, l'ancien candidat de M6 a passé la journée à Saint-Tropez. Il a notamment eu la chance de faire une virée en bateau comme il l'a dévoilé en story Instagram. Il a également partagé une photo en noir et blanc qui a dû ravir ses fans. On peut y découvrir le jeune homme allongé, à l'avant du bateau. Et derrière lui se trouve une jeune femme blonde, également allongée, qui regarde la mer. La photo a été prise de derrière, les internautes ne peuvent donc malheureusement pas voir le visage de la jeune femme. Peut-être Eddy en dévoilera-t-il davantage prochainement.

C'est fin juin que l'ancien époux de Jennifer a officialisé son couple, à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. "Ça me fait du bien. Je l'ai dit à Jennifer. Cette histoire m'est tombée dessus comme ça. (...) C'est une très très bonne amie. On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tout les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène", s'était-il réjoui.

Aux dernières nouvelles, Jennifer est quant à elle toujours célibataire. "Je suis très heureuse dans ma vie avec mon fils, ma famille, mes amis et mon travail. Je suis très bien comme ça", assurait à TV Mag celle qui a récemment vécu une aventure difficile. C'est donc seule avec son fils qu'elle profite de ses vacances actuellement.