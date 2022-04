Mariés au premier regard 2022 : Jennifer "détruite" et humiliée par son ex, son douloureux passé

Jusqu'ici, les téléspectateurs de M6 ont eu l'occasion de faire la connaissance d'Alicia et Bruno, Caroline et Axel, Emilie et Frédérick puis Pauline et Damien. Et le 18 avril prochain, c'est une autre candidate qui leur sera présentée dans Mariés au premier regard 2022 : Jennifer. Une jeune femme au passé amoureux douloureux.

Comme chaque semaine, M6 diffuse en avance un épisode de Mariés au premier regard 2022 sur Salto. Ainsi depuis lundi soir, les abonnés ont eu l'occasion d'en découvrir un nouveau et d'apprendre à connaître Jennifer. Comme nos confrères de Télé Loisirs le précisent, la charmante blonde est âgée de 31 ans. Quand elle ne gère pas son salon de coiffure, la Lilloise est auprès de son petit garçon de 6 ans. Un rôle de maman qui la comble de bonheur. Elle est en revanche beaucoup moins heureuse en amour. Il y a dix-huit mois, elle était en couple avec un homme qui l'a trahie.

"La relation que j'avais avec mon ex était hyper fusionnelle. Je vivais le grand amour. Mais il a été infidèle. À plusieurs reprises. J'ai même découvert qu'il avait une double vie. C'était vraiment une relation qui s'était installée. Je l'ai découvert et malgré tout ça, il a continué", explique tout d'abord Jennifer. Sans surprise, cette situation a beaucoup impacté la jeune femme qui a dû apprendre à se reconstruire. "Ça a été hyper destructeur pour moi. Je me suis sentie trahie. C'est la plus grande des trahisons. Et l'humiliation. Ça m'a vraiment détruite. En amour, aujourd'hui, faire confiance à un homme, c'est impossible pour moi. Aujourd'hui, je suis très fermée. Quand je rencontre quelqu'un, je ne vois que le négatif. J'imagine toujours le pire. Dès qu'il y a contact avec quelqu'un, je me braque et ne me sens pas bien et dès que ça commence à être un peu trop dans la séduction, je fuis", a poursuivi celle qui est très proche de la maman d'Iris Mittenaere.

Jennifer comptait donc sur l'aide des experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter pour l'aider à ouvrir son coeur à une personne de confiance.