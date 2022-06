Eddy (Mariés au premier regard) en couple : révélations sur sa compagne qui lui "fait du bien"

L'expérience Mariés au premier regard 2022 (M6) n'a pas été de tout repos pour Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans). Les deux candidats compatibles à 81% ont chacun vécu une expérience difficile à cause des blocages de la jeune femme. Mais depuis la fin du tournage, Eddy a tourné la page.

A cause de son passé amoureux douloureux, Jennifer a bien du mal à faire confiance aux hommes. Malgré les efforts de son mari durant des mois, elle n'a pas réussi à vivre une véritable relation. Aucun baiser échangé, pas un geste tendre, leur couple était dans une impasse. Comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir lors de l'émission Que sont-ils devenus six mois plus tard ?, Eddy et elle ont donc pris la décision de divorcer. Depuis, les anciens mariés sont parfois en contact et le jeune homme ne "veut pas de mal" à la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere. "À un moment donné, je ne pouvais plus aller plus loin car je ne pouvais pas aller contre tous ses blocages et tout son mal-être. Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire avec elle. J'ai préféré abandonner... Il était temps, tous les deux, de passer à autre chose", a confié le candidat à Télé Loisirs.

Eddy est bel est bien passé à autre chose depuis. Il a en effet révélé que depuis peu, il était en couple. "Ça me fait du bien. Je l'ai dit à Jennifer. Cette histoire m'est tombée dessus comme ça. (...) C'est une très très bonne amie. On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tout les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène", s'est-il réjoui.

De son côté, Jennifer n'a toujours pas retrouvé l'amour depuis son divorce avec Eddy. Pas de quoi lui miner le moral. "Je suis très heureuse dans ma vie avec mon fils, ma famille, mes amis et mon travail. Je suis très bien comme ça", a-t-elle confié à TV Mag. Et de préciser qu'elle a de beaux projets qui se développent professionnellement.