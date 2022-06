Eddy et Jennifer (Mariés au premier regard) restent mariés mais... gros chamboulement depuis le tournage

La situation entre Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans), compatibles à 81%, était particulière. A cause de son passé amoureux douloureux, la Lilloise a du mal à faire confiance aux hommes. Elle était donc très distante avec son époux jusqu'au voyage de noces où elle a été un peu tactile. Mais ils n'ont jamais encore dormi ensemble ni même échangé un baiser. De quoi décontenancer le candidat.

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 20 juin, Eddy espérait que Jennifer l'inviterait chez elle après une séance de bowling durant laquelle ils se sont bien amusés. Mais une fois de plus, il a simplement eu le droit à une bise et à un au revoir. "A un moment donné, je ne pourrais pas continuer comme ça. Ce n'est pas la vie d'homme marié dont je rêve", a-t-il souligné. De son côté, Jennifer était consciente qu'elle devait se débloquer pour avancer.

Face à l'urgence de la situation, Eddy a demandé à Pascal de Sutter de les coacher. L'expert leur a proposé un exercice d'inspiration tantrique pour se "connecter à une forme d'intimité corporelle". Malgré sa peur, elle a joué le jeu et elle a promis de tout faire pour que cela fonctionne entre eux. Pascal de Sutter était persuadé que s'ils continuaient sur leur lancée, ils pourraient enfin avancer.

L'attitude de Jennifer toujours problématique

Mais l'attitude de Jennifer a une fois de plus tout remis en cause par la suite. La jeune femme n'a plus donné de nouvelles. "Je suis en colère et franchement dégoûté", a lancé Eddy qui se posait encore plein de questions lorsqu'il l'a retrouvée face aux experts. Avant de dévoiler leur décision, ils ont découvert les images de leur mariage. Puis ils ont évoqué la distance entre eux. "Je ne pensais pas moi-même réagir comme ça", a avoué la candidate.

C'était occasion pour son mari de lui parler de sa tristesse face à son silence des derniers jours. "Ce n'est pas contre lui. Il y a des moments où ça ne va pas, où je suis silencieuse", s'est-elle justifiée. Un comportement que lui ont reproché les experts. Estelle Dossin lui a conseillé de dédramatiser la situation et d'oublier cette peur qu'elle a pour lâcher prise. Jennifer a alors confié que chaque moment passé avec son mari était un plaisir et qu'il lui "inspire confiance". C'est pour cette raison qu'elle souhaite rester mariée avec Eddy. Ce dernier aussi voulait poursuivre leur idylle car elle leur a promis de leur accorder plus de temps. Sont-ils encore ensemble six mois plus tard ? Malheureusement non comme l'a dévoilé Télé Loisirs en avant-première, dans son édition du 20 juin. Jennifer n'aurait pas réussi à surmonter ses blocages, ils auraient donc divorcé.