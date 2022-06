Eddy (Mariés au premier regard) déçu et déstabilisé par Jennifer : leur mariage dans une impasse ?

Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans), compatibles à 81%, prennent le temps de se connaître. A cause de ses douloureuses histoires d'amour passées, la belle Lilloise a du mal à faire confiance aux hommes et était donc assez distante. Mais lors du voyage de noces au Portugal, elle a accepté de se livrer un peu plus à son époux comme on a pu le voir lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 13 juin, sur M6. Elle souhaitait qu'il sache que, malgré ses craintes, il lui plaisait.

Eddy a pu constater que Jennifer commençait un peu à s'ouvrir. De quoi lui laisser penser qu'ils passeraient enfin la nuit ensemble. Mais une fois de plus, sa femme lui a fait savoir qu'ils allaient dormir dans une chambre séparée. "C'est totalement déstabilisant. Je suis perdu dans tout ça. C'est compliqué", lui a lancé Eddy.

Le candidat se posait de nombreuses questions et a donc demandé conseil à son meilleur ami et témoin, Christian. Ce dernier lui a conseillé de communiquer avec son épouse pour savoir à quoi s'en tenir. Lors du dîner, Eddy lui a donc fait part de ses incompréhensions. Jennifer l'a rassuré en lui expliquant qu'il faisait très bien les choses en ne la brusquant pas et en lui permettant de s'ouvrir petit à petit. Elle a fait savoir qu'elle était sincère et qu'il lui plaisait vraiment. "Si on m'avait demandé si j'aurais rêvé d'un autre mari, j'aurais dit non", a-t-elle notamment confié. Puis elle lui a pris la main. Un premier pas vers lui. "Ca fait du bien, j'ai envie de souffler", a déclaré Eddy. Il a ensuite posé la main sur l'une de ses cuisses, un geste tendre qu'elle n'a pas refusé. Et avant de se quitter, ils se sont fait un câlin.

Une fois de retour à Lille, ils se sont revus à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, aucun baiser n'a été échangé. Et Jennifer n'a jamais invité son mari chez elle, de quoi commencer à créer un blocage chez Eddy malgré les bons moments qu'ils passaient ensemble.