Jennifer et Eddy (Mariés au premier regard) toujours mariés après le bilan ? Un gros spoiler dévoilé

Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans), étaient compatibles à 81%. Mais rien ne s'est passé comme le candidat l'espérait. S'ils avaient fait le choix de rester mariés lors du bilan face aux experts, qu'en est-il six mois plus tard ?

En effet, lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 diffusé ce lundi 20 juin, sur M6, les téléspectateurs découvriront que Jennifer et Eddy ont pris la décision de rester mariés, malgré leur relation en dents de scie. Une information dévoilée en avant-première par le magazine Télé Loisirs du jour. Mais leur union a été de courte durée. Si elle avait promis de tout faire pour que leur mariage fonctionne, la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere n'aurait pas réussi à surmonter ses blocages, pour le plus grand malheur d'Eddy. Quelques mois après le tournage de l'émission Que sont-ils devenus ?, en janvier dernier, ils ont fait le choix de divorcer, toujours selon les informations de nos confrères.

Rappelons qu'à cause de ses douloureuses histoires d'amour passées, Jennifer avait du mal à faire confiance aux hommes. Elle avait un gros blocage et avait donc besoin d'un temps d'adaptation avant d'être tactile avec l'un de ses compagnons. Elle était tout de même confiante concernant cette expérience. Mais très vite, la Lilloise s'est rendue compte que ce ne serait pas aussi simple. Jamais durant toute son aventure elle n'a dormi avec son mari, ni même ne l'a embrassé. Et lors des derniers épisodes, Eddy regrettait qu'après leur lune de miel, sa femme ne l'ait jamais invité chez elle. Malgré tout, il a tout fait pour ne pas la brusquer, par peur qu'elle fuit. Malheureusement, leur idylle s'est tout de même terminée.

Jennifer a en plus le droit, depuis le début de la diffusion de Mariés au premier regard 2022, a de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. "Une grosse p**** qui se fout de la gueule des mecs et qui fait passer ça sur son passé", lui avait-on notamment envoyé. Une violente attaque à laquelle la mère de famille avait souhaité répondre : "Et il y a de temps en temps ce genre de frustré. J'ai tellement de peine pour cette personne. (...) Je ne suis pas là pour me faire aimer de tout le monde, se serait plaire à n'importe qui."