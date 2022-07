Jennifer (Mariés au premier regard) : Sa nouvelle aventure vire au cauchemar, révélations peu rassurantes

Jennifer n'a pas peur de relever des défis et le prouve actuellement. Avec son papa Jean-Marc, la candidate de Mariés au premier regard 2022 participe à la 5e édition de la Marche des champions organisée par le coach sportif YanisSport. Mais le 28 juillet, au lendemain du départ, la journée a été particulièrement difficile pour elle.

A l'instar de la chanteuse Sheryfa Luna et d'autres personnes, Jennifer a accepté de parcourir 350 kilomètres à pied. "Un départ sans eau, sans nourriture, sans argent. Juste par un réapprovisionnement de la communauté des réseaux. Avec un seul sac à dos, pour dormir, au bord d'une route, à la belle étoile", précisait la belle blonde de 32 ans début juillet. Bien qu'elle soit motivée, elle a connu un "coup dur" comme l'a révélé YanisSport dans ses stories alors qu'on la voit marcher tête baissée, avec son père à ses côtés. "Depuis la pause, elle a des envies de vomir et se sent un peu mal", a-t-il ensuite précisé.

Malgré tout, l'ancienne épouse d'Eddy n'a pas souhaité abandonner et ne se plaignait pas comme le coach sportif (qui travaille notamment avec Issa Doumbia) l'a confié avec fierté. Dans sa douleur, la jeune femme a pu compter sur le soutien des autres membres du groupe. "Je laisse Jennifer aller à son rythme, ça devient très difficile pour elle. Mais elle a une force en elle, ça se voit", a poursuivi le charmant brun. Jennifer a aussi pu compter sur le soutien des internautes qui suivent leurs aventures. Certains lui ont d'ailleurs apporté des médicaments contre le mal de ventre et les nausées, ou des pansements pour ses ampoules. En fin de journée, Jennifer se sentait donc mieux.

Mais par la suite, elle souffrait au niveau de l'une de ses chevilles. YanisSport lui a donc donné une chevillière qu'il avait dans son sac. Espérons pour la jeune femme que cela sera suffisant. Nul doute qu'elle restera motivée car elle a notamment accepté ce défi pour venir en aide à l'association Ludopital qui tente de redonner le sourire à des enfants hospitalisés. Si elle l'a choisie, c'est parce que durant son enfance, elle a passé un long séjour à l'hôpital. "Pour la petite histoire et répondre aussi à la question qu'on m'a souvent posée, pourquoi j'avais une cicatrice sur le ventre. Que je ne cache pas car elle fait partie de moi. À l'âge de 6 ans, après de longues semaines de recherches, nous avons diagnostiqué une anémie hémolytique. J'ai dû être opérée d'urgence où on m'a retiré ma rate, ma vésicule biliaire", avait-elle révélé sur Instagram.