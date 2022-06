Eddy (Mariés au premier regard) lié à Jennifer avant le tournage : ses incroyables révélations

L'aventure Mariés au premier regard 2022 s'est poursuivie après le bilan final, diffusé le lundi 27 juin, sur M6. Sur 6Play, les internautes ont en effet découvert l'émission The Reunion au cours de laquelle les principaux candidats de cette saison sont revenus sur leur aventure. Avant de découvrir que l'un des couples avait connu une relation charnelle mouvementée, Eddy a fait une révélation concernant son ancienne épouse Jennifer.

C'est à Gibraltar qu'Eddy a rencontré Jennifer pour la première fois, à l'occasion de leur mariage. Tous deux se sont dit "oui" devant leurs proches et ont ensuite eu l'occasion de discuter un peu ensemble dans la voiture qui les menait à la séance photo. Et très vite, le jeune homme s'est rendu compte... qu'il connaissait déjà son épouse. C'est quand cette dernière lui a expliqué qu'elle gérait un salon de coiffure à Lille, ville dans laquelle il habite également, qu'il s'en est rendu compte.

Dans une séquence inédite dévoilée dans The Reunion, on découvre Eddy annoncer à Jennifer qu'il la suivait sur les réseaux sociaux. Interrogé sur le sujet par l'experte Estelle Dossin, le candidat a confié : "On parle et c'est vrai qu'à un moment donné dans la voiture j'ai un déclic. Je me dis : 'C'est vrai, je la suis sur les réseaux.' Je la suivais parce qu'elle coiffe énormément d'influenceuses sur Lille que je suis aussi à ce moment-là." Une belle coïncidence donc car sans l'expérience, il l'avoue, il n'aurait jamais pu aller vers Jennifer par timidité. Mais le destin les a réunis.

Malheureusement, leur mariage n'a pas duré à cause des blocages de Jennifer. Mais depuis, Eddy a retrouvé l'amour comme il l'a confié à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs : "Ça me fait du bien. Je l'ai dit à Jennifer. Cette histoire m'est tombée dessus comme ça. (...) C'est une très très bonne amie. On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tout les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène." De son côté, Jennifer est toujours célibataire.