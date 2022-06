Mariés au premier regard : Une relation sexuelle a mal tourné, révélations d'un couple !

L'expérience Mariés au premier regard 2022 a été magique pour Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale), compatibles à 77%. Les deux candidats ont eu un véritable coup de coeur lors de leur rencontre à Gibraltar. Après leur mariage, ils se sont envolés pour le lac Léman, pour leur lune de miel. Un séjour au cours duquel ils ont consommé leur union. Et tout ne s'est pas passé comme prévu.

A la suite de la diffusion du bilan, le 27 juin, M6 a dévoilé une nouvelle émission sur 6Play dans laquelle on pouvait retrouver la plupart des candidats de Mariés au premier regard 2022. Un programme baptisé The Reunion et animé par l'experte Estelle Dossin. Ainsi, tous se sont remémorés leur expérience et Pauline et Damien ont fait des révélations inattendues.

La belle brune a tout d'abord confié qu'avant de rencontrer Damien, Pascal de Sutter l'avait mise en garde sur des détails physiques concernant l'homme qu'elle allait rencontrer. "Pascal m'avait dit : 'Tu verras, il est très charmant même si peut-être au premier abord tu vas te dire qu'il a de grandes oreilles et un grand nez.'", a-t-elle confié hilare. Après cela, Pauline était sans surprise inquiète. Mais une fois face au candidat, elle a vu un homme "élégant, élancé, charmant" qui lui a tout de suite plu.

La suite, les téléspectateurs de M6 la connaissent. Ce qu'ils ignoraient en revanche, c'est que Pauline et Damien avaient connu une petite déconvenue lors de leur lune de miel. Les deux candidats ne l'ont pas caché, ils ont eu une relation charnelle pour la première fois lors de ce séjour. Ce qu'on ignorait en revanche, c'est que les tourtereaux avaient détruit un élément de leur chambre d'hôtel. "On a cassé la douche", a tout d'abord confié Damien. Il a très vite été coupé par sa femme qui a précisé : "Non, tu as cassé la douche." Et Damien de poursuivre : "On a consommé le mariage et la douche n'a pas résisté." On imagine qu'ils feront davantage attention dans leur nouvelle maison.