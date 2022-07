Jennifer (Mariés au premier regard) : Nouvelle aventure "très difficile" pour la candidate, son annonce surprise

La belle Lilloise a été révélée en 2022, dans Mariés au premier regard, sur M6. Jennifer y a rencontré Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille), avec lequel elle était compatible à 81%. Les deux candidats se sont unis devant leurs proches mais, à cause des blocages de la gérante d'un salon de coiffure de 31 ans, ils ont fini par divorcer. Une aventure qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Et prochainement, elle en vivra une nouvelle.

Dimanche 10 juillet, Jennifer s'est saisie de son compte Instagram afin de partager une grande nouvelle avec ses abonnés. La mère de famille a partagé une photo sur laquelle elle apparaît souriante, au côté de son papa. En légende, elle a tout d'abord écrit : "Il est temps de vous l'annoncer. Nous allons participer dans cette folle aventure avec mon papa en accompagnant @yanisport.fr pour la 5ème édition de la MARCHE DES CHAMPIONS. Nous allons partir à pied, de Paris jusqu'à Saint Malo : 350 kilomètres au total à parcourir. Un départ sans eau, sans nourriture, sans argent. Juste par un réapprovisionnement de la communauté des réseaux. Avec un seul sac à dos, pour dormir, au bord d'une route, à la belle étoile."

Jennifer a ensuite expliqué qu'elle avait souhaité faire cette expérience pour sortir de sa zone de confort et en apprendre plus sur elle, "se découvrir autrement" et dévoiler aussi une autre image d'elle en se montrant "dans la galère, sans confort" et en se battant contre elle-même. "L'émission MAPR m'a fait comprendre que j'avais aussi des choses encore à régler avec moi-même. Et sortir d'une expérience comme celle là me fera définitivement encore plus grandir. J'ai besoin, à travers chaque pas que je vais faire avec mon père à mes côtés (...) d'essayer d'extérioriser tout ça... C'est pour tout ça , que j'ai ce besoin de dépasser mes limites", a-t-elle poursuivi.

La jeune femme est heureuse de pouvoir vivre cette expérience particulière avec son papa. D'autant plus qu'elle est pour la bonne cause. Cela leur permettra d'offrir de nombreux cadeaux à des enfants d'une association qu'ils choisiront grâce aux défis qu'ils relèveront. "C'est dans l'effort qu'on pensera le plus à eux pour ne rien lâcher. Leur sourire sera notre plus belle récompense. Une aventure très difficile mais humaine nous attend avec @yanisport.fr et des participants que j'ai hâte de découvrir. Je compte sur votre soutien et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre et l'occasion de pouvoir aussi se rencontrer lors de cette marche démentielle", a-t-elle conclu.