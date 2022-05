Mariés au premier regard : Eddy épouse Jennifer mais est déjà déçu, les experts aussi

Les experts de Mariés au premier regard ont réussi à trouvé une forte compatibilité entre Eddy (37 ans, chargé d'activités événementielles) et Jennifer (31 ans, manager d'un salon de coiffure), à la hauteur de 81%. C'est donc avec emballement que les deux candidats à la recherche de l'amour se sont embarqués dans cette folle aventure. Et dans l'épisode de lundi 9 mai 2022, le moment était déjà venu pour eux de se passer la bague au doigt à Gibraltar, en Espagne.

D'abord plutôt confiant quant à la suite des événements, Eddy s'est complètement décomposé en arrivant à l'autel pour attendre Jennifer. Face à sa famille et sa future belle-famille, il n'a pu s'empêcher de suer à grosses gouttes, très intimidé par tout ce qui l'entourait. Il était tellement stressé qu'il en est venu à imaginer le pire. Mais quand Jennifer a finalement fait son entrée, vêtue d'un tailleur blanc plutôt que d'une robe, Eddy a commencé à se détendre, rassuré qu'elle lui plaise. Il faut dire que la jolie blonde est apparue radieuse, pétillante et même sûre d'elle. Et elle aussi a été charmée au premier abord par celui qu'elle s'apprêtait à épouser.

C'est donc naturellement, avec un brin d'hésitation malgré tout, qu'ils se sont tous les deux dit "oui" devant le maire. Mais ensuite, ce fut la douche froide pour Eddy qui n'a pas obtenu de premier baiser. Jennifer lui a simplement offert une bise sur chaque joue. "Ça me trouble clairement, je me dis, c'est chaud, ça m'inquiète pour la suite. Si elle n'est pas démonstrative, je ne vais pas l'être, si elle ne m'accorde pas sa confiance, je ne vais pas lui accorder non plus", a-t-il confié avec déception.

Il espérait néanmoins que sa femme se montrerait plus tactile une fois qu'ils se retrouveraient seuls. Mais dans la voiture, en direction du shooting photo, il n'en fut rien. La dialogue était entamé mais la barrière physique toujours très présente. La maman d'un petit garçon de 6 ans était de son côté moins gênée par cette absence de gestes tendres entre eux, estimant que les choses se feraient "naturellement" par la suite. Malheureusement, ce faux départ a contribué à rendre leur séance photo quelque peu embarrassante pour chacun d'eux. Jennifer fuyait du regard Eddy, lequel s'est alors davantage inquiété. Même les experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont ressenti "un vrai décalage" et espèrent que Jennifer apprenne "vraiment à lâcher prise".