Eddy Mitchell : Le jour où il a giflé Johnny Hallyday "très énervé", ses révélations

Entre Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, ce fut une grande histoire d'amitié. Plus que des amis, les deux artistes était liés comme des frères.

Dans un format intitulé "Le Dico de ma vie" paru dans Le Journal du Dimanche (JDD) ce dimanche 31 juillet, Eddy Mitchell s'est longuement exprimé sur sa relation avec son ami de longue date Johnny Hallyday. "J'ai eu la chance d'avoir un ami avec lequel j'ai partagé cinquante-neuf années d'amitié. J'imagine que ce genre de relation est assez rare, quel que soit le métier exercé ou le parcours de chacun", a confié le rockeur qui a fêté ses 80 ans le 3 juillet dernier.

Eddy Mitchell a donné "une gifle" à Eddy Mitchell

C'est à la fin des années 50 que Claude Moine alias Eddy Mitchell et Johnny Hallyday alias Jean-Philippe Smet se sont rencontrés pour la première fois. Ils assistaient à une surprise-partie organisée près de la place de la Trinité dans le 9e arrondissement de Paris. Mais cette première rencontre entre ces futurs grands artistes s'est très mal passée comme l'a raconté le premier Eddy Mitchell au JDD : "Quelques heures plus tard, alors que je décide de rentrer, je veux récupérer les fameux vinyles. Et là, plus rien, j'ai beau les chercher partout, ils restent introuvables. Très énervé, je dévale les escaliers de l'immeuble, croyant peut-être apercevoir mon voleur en train de courir. Arrivé en bas, je vois un énergumène discuter avec la concierge. Il lui tend mes disques, en disant : "Vous pourriez me les garder ? Je passerai les prendre demain."" Le rockeur de 80 ans s'est même souvenu avoir littéralement perdu son sang froid à ce moment-là : "Immédiatement, je me jette sur mes biens et assène une gifle (largement méritée) au chapardeur. Malgré son acte de mécréant, il a plutôt bon goût. J'entame donc une conversation avec ce jeune homme timide et apparemment gêné, répondant au nom de Jean-Philippe Smet. Il se confond en excuses et enchaîne sur le fait qu'il est lui aussi fan de rock and roll, ce qui est loin d'être commun à ce moment-là." Merci le rock'n'roll !

Même si la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017 fut un énorme choc pour Eddy Mitchell, le parrain de Laura Smet portera toujours son ami dans son coeur. "J'ai toujours considéré Johnny comme un membre de ma famille et je pense souvent à lui", a-t-il conclu.