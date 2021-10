Edouard Philippe faux soutien d'Emmanuel Macron ? Ce "coup porté, mortel", qui agace autour du président

Le 3 juillet 2020, Edouard Philippe quitte son poste de Premier ministre après avoir remis sa démission à Emmanuel Macron. Depuis plus d'un an, il a repris les rênes de la mairie du Havre mais pas seulement. Il prépare un nouveau parti politique dont il va annoncer le lancement le 9 octobre. L'homme politique fait de plus en plus l'actualité, affinant ses positionnements. D'après Le Parisien, celui qui se décrit comme "libre et loyal" (Challenges) paraît s'écarter de plus en plus de la ligne du président de la République.

Edouard Philippe a clairement dit qu'il soutiendra le président lors des élections de 2022. Mais, il a bien "l'intention de souligner sa différence. Ce week-end, il ne participera pas au grand raout de La République en marche à Avignon, mais enverra une vidéo". Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, les distances que prend l'ancien locataire de Matignon agace : "Je n'ai pas souvenir que, dans le projet de loi qu'il avait lancé, il y avait écrit cet âge de 67 ans... ", déclare ainsi Jean Castex dans La Dépêche du Midi, sur la question de la réforme des retraites. "Il torpille la campagne, c'est un coup porté. C'est mortel", estime un autre soutien de Macron au Parisien. "Là, Philippe cherche beaucoup plus à récupérer une partie de la droite orpheline, que de se poser dans l'héritage de Macron", ajoute un autre, toujours pour le quotidien. Dans ce contexte, le chef de l'Etat a organisé un dîner à l'Elysée la semaine prochaine ne présence de plusieurs personnalités de la majorité.

Edouard Philippe candidat à la présidentielle ? Soutien de Macron, il se positionne plutôt pour 2027, où la France aura toujours une dette à rembourser, indique le magazine Challenges. En couverture du magazine économique, il s'étend longuement sur cette question : "Dans ma conception de la politique, ce n'est pas parce qu'un sujet est impopulaire qu'il faut l'éviter. La dette est un problème éminemment politique, il faut sortir des postures pour le prendre à bras-le-corps."