Elen Rhys (Mallorca) méconnaissable en début de carrière... avec Brad Pitt

Depuis 2019, elle transcende les petits écrans britanniques. Héroïne de la série policière Mallorca – The Mallorca Files en version originale – Elen Rhys incarne Miranda Blake auprès de Julian Loman, dans le rôle de Max Winter. Et le succès est tel qu'une deuxième saison a été tournée et que la première est actuellement diffusée sur France 2. En nos frontières, on connait encore très peu la comédienne qui a grandi à deux pas de nous, dans la ville d'Aberystwyth, en Angleterre. Et pourtant, en 2013, elle avait rejoint le cast d'un énorme blockbuster avec Brad Pitt himself.

L'histoire a plus de sept ans, et Elen Rhys n'apparaissait pas de longues heures dans le long-métrage, mais elle a bien fait partie de l'aventure World War Z, réalisée par Marc Foster. Dans cette course poursuite contre une pandémie zombie, étrange écho à la situation mondiale actuelle, l'actrice de 36 ans était une jeune hôtesse de l'air... qui a plutôt mal fini. Ce passage n'est heureusement qu'un court extrait de sa carrière entamée en 2007, dans un épisode de Torchwood.

Si elle a obtenu la vedette d'une série télévisée, c'est qu'Elen Rhys a foulé plus d'un plateau de tournage. Vie sauvage, Trinity, Pen Talar, Holby City, The Lingo Show, The Bastard Executioner, Affaires non classées, Casualty... toutes ne sont pas forcément diffusées chez nous, mais voilà une partie de la longue liste de shows qui ont accordé leur confiance à l'actrice anglaise. N'allez pas croire pour autant qu'elle a fait une croix définitive sur le cinéma. Au contraire.

En 2019, elle était à l'affiche du film canadien The Return of The Yuletide Kid et du drame The Mad Axeman, qui n'a pas été un franc succès, mais pour lequel elle avait décroché la vedette ! Espérons qu'en ajoutant la corde de The Mallorca Files à son arc, Elen Rhys arrive finalement à convaincre de nouveaux réalisateurs et à poursuivre la carrière qu'elle mérite.