Éléonore Bernheim : Maman complice avec ses deux enfants

En 2017, France 2 mettait la main sur une nouvelle série policière qui allait rencontrer beaucoup de succès par la suite, L'Art du crime. Depuis le lancement de la saison 1, ce sont des millions de téléspectateurs qui suivent les aventures de l'historienne Florence Chassagne et du capitaine Verlay, respectivement joués par Eléonore Bernheim et Nicolas Gob. Leur duo a pour mission de résoudre des enquêtes criminelles qui les poussent à faire le tour des lieux culturels de Paris les plus connus et réputés, comme le musée du Louvre ou le musée d'Orsay par exemple.

Une véritable aubaine pour la jolie comédienne, vue auparavant dans les films Bis, Les Beaux Jours ou encore Elle l'adore, car c'est une réelle passionnée de l'art. Lors d'une interview accordée à Télé Z, Eléonore Bernheim expliquait : "Sans avoir les connaissances d'une personne de l'École du Louvre, j'aime bien me balader dans les musées. Peinture ou sculpture, je suis sensible à l'art." Un attrait qu'elle dit même vouloir "transmettre à (ses) enfants".

Eléonore Bernheim est en effet l'heureuse maman de deux adorables enfants, une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 7 ans. Si elle ne révèle jamais leurs prénoms, la comédienne est toutefois d'accord pour partager des photos d'eux avec les internautes. Sa page Instagram croule d'ailleurs sous de craquants moments de famille. Qu'ils soient en vacances aux quatre coins du monde ou bien tranquillement chez eux, c'est toujours complices qu'ils prennent la pause. Très discrète sur sa vie privée, Eléonore Bernheim ne s'épanche pas non plus sur le père de ses enfants qui partage sa vie. Mais au vu de ses souvenirs publiés, elle est en tout cas parfaitement épanouie.