Elisabeth Quin, "femme à barbe" ? "Je vis avec une pince à épiler dans la poche", elle s'explique

C'est un dur et long combat que mène Elisabeth Quin. La journaliste d'Arte perd progressivement la vue, souffrant d'un double glaucome aux yeux. Une maladie révélée en 2019, qu'elle évoque dans son livre La nuit se lève (Grasset) et qu'elle a également abordé sur le plateau de l'émission 6 à la maison.

Le 26 novembre, Elisabeth Quin était invitée sur France 5 et elle a répondu aux questions d'Anne-Elisabeth Lemoine. La présentatrice lui a notamment fait remarquer qu'elle préfère rire de sa maladie. "Il vaut mieux... Vous voulez dire quand je dis : 'Je serai une femme à barbe borgne ?' Les collyres [qu'elle doit mettre dans les yeux deux fois par jour, NDLR] ont un petit effet secondaire de pilosité délirante. Je vis avec une pince à épiler dans ma poche (...) J'ai une barbe blanche dans trois ans !", a-t-elle confié avec recul même si la perte de son sens est pour elle "une perspective dramatique". Elle-même sait pertinemment que la vue est "le sens royal" et que sans lui tout est beaucoup plus dur.

Elisabeth Quin, qui affirme que pour le moment "ça va" car elle se soigne et est suivie par "plusieurs ophtalmos", s'impose une hygiène de vie particulière. Surtout, face à la maladie qui prend ses aises petit à petit et pourrait lui faire perdre la vue d'ici quelques années, elle s'impose "une hygiène mentale, spirituelle qui met à distance l'angoisse". Une manière d'essayer de ne pas penser à cela à chaque moment de la journée, dans la peur qu'un voile noir se pose alors sur ses yeux. C'est aussi pour cela qu'elle préfère avoir un peu d'humour, pour elle et ses proches. "J'ai des amis, j'ai une famille, il est hors de question de les ensevelir sous mon angoisse", clame-t-elle.

Le 14 novembre, dans Le Parisien, elle donnait des précisions sur son suivi médical. "Après avoir confié mes yeux à un escroc et à deux sadiques, je suis désormais prise en charge par des médecins sensationnels et bienveillants, notamment à l'hôpital des Quinze-Vingt, à Paris", expliquait-elle.