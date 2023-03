Élise Lucet : Ces rares photos d'elle avec Martin Bourgeois, le père de sa fille Rose, mort à 43 ans

Ce jeudi 9 mars 2023, Élise Lucet sera de retour aux commandes d'un tout nouveau numéro de l'émission Envoyé Spécial, diffusée sur France 2. A chaque diffusion, l'émission fait d'ailleurs un carton d'audience. En fonction du thème abordé, les téléspectateurs sont généralement entre 3 et 7 millions à se poser devant leur téléviseur ! Une valeur sûre pour la chaîne et pour la présentatrice qui fait indéniablement partie des visages les plus emblématiques de la télévision française puisqu'elle a aussi présenté Pièces à conviction pendant onze ans (de 2000 à 2011) ainsi que le JT de 13h de France 2, de 2005 à 2016.

Mais côté vie privée, la journaliste de 59 ans est en revanche très discrète. Pourtant, celle qui présente aussi Cash Investigation (programme qui connaît aussi de gros succès d'audience et ce, depuis 2012) a vécu un drame il y a quelques années... D'abord en couple avec le journaliste Jean-Marie Cavada, âgé de 23 ans de plus qu'elle, elle a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de Martin Bourgeois, un antiquaire qu'elle a épousé en juillet 2006. Ensemble, ils ont une fille Rose, née en février 2007. Malheureusement, un drame sépare définitivement la famille lorsque l'homme décède des suites d'une leucémie en mars 2011. Il n'avait que 42 ans...

Depuis, Élise Lucet s'occupe seule de sa fille mais peu régulièrement compter sur le soutien des membres de sa famille, à l'image de sa soeur Sophie. Si elle n'a jamais spécialement tenu à faire des confidences sur son deuil, l'animatrice s'était tout de même fendue de quelques déclarations. En 2015, dans les pages de Gala, elle expliquait notamment avoir gagné en maturité grâce à cette douloureuse épreuve. "Quand on a vécu ce genre de choses, on n'a plus peur de grand-chose. Après, il y a une construction personnelle. Je me sens à nouveau une grande liberté. Peut-être que c'est la maturité, peut-être que je commence à ressembler à moi-même et à n'avoir pas peur de montrer qui je suis", confiait-elle alors.

Je sais que ça peut s'arrêter demain

Trois ans plus tard, lors d'un entretien accordé au Monde, elle avait également dévoilé que la mort de son époux lui avait fait prendre conscience d'à quel point la vie est courte et précieuse. "Une telle perte, il y a ceux qui l'ont vécue et ceux qui ne l'ont pas vécue. On se reconnaît entre nous. D'un côté, ça enlève une insouciance, mais ça en recrée une autre. Vous comprenez mieux ce qui vous remplit, ce qui vous intéresse. Je n'ai pas envie de barguigner, je sais que ça peut s'arrêter demain", affirmait-elle en 2018.

Pour l'heure, Élise Lucet se consacre entièrement à son métier et à sa fille et ne souhaite pas s'étendre plus sur le sujet. "Je suis la maman heureuse d'une petite fille que j'essaie d'élever le mieux possible, comme des millions de mamans. J'ai aussi le devoir d'être une bonne journaliste, pas celui de partager ma vie privée avec tout le monde", déclarait-elle à Télé 7 Jours en 2016. Voilà qui a le mérite d'être clair.