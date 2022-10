Elise Lucet séparée d'un autre célèbre journaliste : un homme qui avait 23 ans de plus qu'elle

Depuis plusieurs années, Elise Lucet est aux commandes de deux magazines à succès. Depuis 2012, elle présente Cash investigation sur France 2 et quatre ans plus tard, elle a pris les commandes d'Envoyé Spécial, sur la même chaîne. Les tournages de ses émissions lui prennent du temps et de l'énergie. Mais elle s'octroie aussi du temps pour elle et pour les siens. C'est ainsi qu'une fois que les caméras s'éteignent, elle partage de doux moments avec sa fille Rose, 15 ans. Toutefois, côté coeur, Elise Lucet tient à garder son jardin secret. Mais elle a par le passé partagé la vie d'un homme bien connu !

Bien qu'elle verrouille sa vie privée et prend soin de n'évoquer le sujet qu'à de très très rares occasions, certaines informations ont été révélées quant à ses amours. Ainsi, Elise Lucet a été en couple avec un célèbre journaliste par le passé, à savoir Jean-Marie Cavada. Son nom et son visage sont connus de tous dans le milieu. Il y a bien des années, il a produit et animé La Marche du siècle, émission à succès. Puis, il a été président de Radio France entre 1998 et 2004 avant de finalement quitter le journalisme pour se lancer en politique. Le couple a passé une dizaine d'années ensemble avant de rompre. Les raisons de la rupture entre l'homme de 82 ans et la journaliste de 23 ans sa cadette n'ont jamais été publiquement révélées.

Jean-Marie Cavada et Elise Lucet n'ont pas eu d'enfants ensemble. Lui de son côté est le père de deux enfants tous les deux devenus journalistes : Laurence Luret et Mathieu Cavada. La charmante blonde est elle aussi maman de la jeune Rose, née il y a 15 ans de ses amours avec Martin Bourgeois, antiquaire de métier. Ils avaient célébré leur mariage en 2006 et ont vécu cinq ans d'amour stoppés brutalement lorsque le jeune papa est mort à l'âge de 43 ans. Il souffrait d'une leucémie et a disparu alors que la fillette n'avait que 4 ans. "Une telle perte, il y a ceux qui l'ont vécue et ceux qui ne l'ont pas vécue. On se reconnaît entre nous, avait-elle confié au journal Le Monde en 2018. D'un côté, ça enlève une insouciance, mais ça en recrée une autre. Vous comprenez mieux ce qui vous remplit, ce qui vous intéresse. Je n'ai pas envie de barguigner, je sais que ça peut s'arrêter demain."