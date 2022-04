Elise Lucet : Mort de son père Michel à l'âge de 88 ans, un artiste aux multiples talents

C'est une nouvelle tragédie qui frappe la vie d'Elise Lucet. Onze ans après le décès de son mari Martin Bourgeois, un antiquaire avec qui elle a eu une fille prénommée Rose en 2007, la journaliste de 58 ans pleure aujourd'hui la mort de son père, Michel Lucet.

C'est le média Ouest-France qui a annoncé la nouvelle jeudi 31 mars 2022, deux jours après la disparition de l'octogénaire. Michel Lucet serait décédé à l'âge de 88 ans, à son domicile à Mittois dans le Calvados. Le père de la figure de France 2 s'est illustré une grande partie de sa vie en tant que professeur d'anglais à l'université de Caen mais ce n'est pas tout, il était également un artiste accompli.

En effet, Michel Lucet était un auteur, compositeur et chanteur qui évoluait sous le nom d'Eusèbe. Il a notamment collaboré avec le contrebassiste de Georges Brassens, Pierre Nicolas, pour un 45 tours pour enfants et deux 33 tours : Ma péniche grise, sorti en 1975 et Ma devise, en 1978. Michel Lucet avait également été encouragé par son ami Serge Langeois, le directeur du Zénith de Caen, à produire un CD de quatorze titres. "Connu pour son sens de l'humour et de la dérision, il a écumé les scènes de l'Ouest et au-delà, dans les années 1970 et le début des années 1980", nous apprend Ouest-France.

Véritablement touche-à-tout, le papa d'Elise Lucet a par ailleurs eu l'occasion d'écrire un roman intitulé Divisé par deux, édité en 1988 chez Gallimard Jeunesse, ainsi qu'un recueil de textes et poèmes, Une effusion avant de dormir publié en 2005.

Michel Lucet laisse aujourd'hui derrière lui la présentatrice de Cash Investigation et une autre fille, l'écrivaine Sophie Lucet, toutes deux nées de son mariage avec Colette Lucet. D'après nos confrères, ses obsèques ont déjà eu lieu, le samedi 2 avril dernier à Mittois où il vivait. Elise et Sophie ont bien sûr fait le déplacement, tout comme les petits-enfants de Michel Lucet, Rose, Victor et Samuel, pour lui rendre un dernier hommage.