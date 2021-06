Elite (Netflix), saison 4 : qui sont Martina Cariddi, Pol Granch, Carla Díaz et Manu Ríos, les petits nouveaux ?

Si vous êtes passionné de télé-crochets en tous genres, vous connaissez peut-être Pol Granch. Le jeune homme de 22 ans a remporté la version espagnole de la saison 3 d'X-Factor en 2018, dans laquelle il était coaché parLaura Pausini. Dans Elite, il jouera Philippe, un membre de la famille royale loin d'être insensible au charme de la belle Cayetana. Quant à Martina Cariddi, elle a débuté dans le film d'horreur Le gardien invisible en 2017 et sera, sur Netflix, Mencía. Côté vie privée, elle semble heureuse, en couple, avec un brun ténébreux, si l'on en croit ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux.

Il fallait bien renouveler un peu le cast. Pour rappel, Lu, Nadia et Malik ont quitté les bancs de Las Encinas pour s'envoler à New York et étudier dans la prestigieuse université de Columbia. Carla est partie voyager et Valerio a récupéré l'entreprise familiale de la Marquise. Nadia et Carla - Mina El Hammani et Ester Expósito - feront une très courte apparition dans la saison 4 d'Elite mais pas plus. Show must go on...