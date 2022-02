Elizabeth II au plus mal à cause de la Covid-19 ? Ces clichés qui prouvent que tout va bien

Personne n'est épargné par l'épidémie de Covid-19. Pas même les familles royales. Dernièrement, le roi Felipe VI d'Espagne annonçait s'isoler pour 7 jours après avoir été testé positif au virus. La semaine dernière, ce fut au tour du prince Charles d'annoncer la même chose, quelques jours avant que son épouse Camilla ne soit contaminée . L'inquiétude grandissait du côté de la Couronne britannique. Pour les duc et duchesse de Cornouailles, mais surtout pour la reine Elizabeth II. A 95 ans, la Souveraine fait partie des personnes jugées à risque en cas de cas positif à la Covid-19. Surveillée de près par une équipe médicale depuis l'annonce de son statut de cas contact, aucun symptôme ne laissait deviner que la reine avait contracté la maladie. Et plus les jours passent, plus la possibilité d'une contamination s'éloigne.