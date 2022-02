Elizabeth II sous haute surveillance : après Charles, un autre membre de la famille royale testé positif...

Il y a quatre jours, on apprenait que le prince Charles a une nouvelle fois contracté la Covid-19, après une première contamination au début de la pandémie en mars 2020. Ce 14 février 2022, c'est au tour de son épouse Camilla de recevoir un test positif, pour la première fois. Un porte-parole de Clarence House - la demeure officielle du prince de Galles et son épouse - a confirmé la nouvelle ce lundi et précisé que la duchesse de Cornouailles s'est à son tour isolée pour éviter toute propagation du virus.

Vaccinés, le prince Charles (73 ans) et son épouse (74 ans) ont reçu leur troisième dose en fin d'année dernière. Pour autant, l'évolution de leur état de santé reste sous surveillance. Il en est de même pour la reine Elizabeth, qui a vu son fils aîné et héritier deux jours avant l'annonce de sa contamination. Jeudi dernier, une source de Buckingham a affirmé à l'agence de presse britannique PA que la souveraine de 95 ans (elle aussi vaccinée) ne présentait jusqu'alors aucun symptôme. En revanche, le palais n'a pas souhaité préciser si Elizabeth II avait bel et bien été testée négative...

Comme le rappelle l'AFP ce lundi, il a déjà été reproché à Buckingham son manque de transparence. A l'automne dernier, le palais avait attendu que l'information ne fuite dans la presse pour confirmer que la reine avait passé une nuit à l'hôpital, à Londres, pour des examens "préliminaires", dont la nature n'a jamais depuis été précisée. Mais après plusieurs rendez-vous officiels annulés, dont un déplacement à la COP26 sur le climat, et plusieurs semaines de repos, parsemés de quelques rares engagements publics, la reine a passé dimanche dernier le cap des 70 ans de règne, une longévité sans précédent pour la monarchie britannique.

Après quelques premières célébrations début février, un grand week-end de fête est prévu du 2 au 5 juin prochain, avec défilé militaire, grand concert et des milliers de déjeuners populaires. Aurons-nous droit à une réunion de la famille royale au grand complet, avec le prince Harry et Meghan Markle ? Rien n'est moins sûr.