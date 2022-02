Elizabeth II touchante : elle ressort un accessoire appartenant au prince Philip, 10 mois après sa mort

En plus du décès de son mari de toujours, survenu en avril 2021, alors qu'il s'apprêtait à fêter ses 100 ans, Elizabeth II a connu deux dernières années éprouvantes : il y a le Brexit, puis le départ avec fracas de son petit-fils chéri Harry pour la Californie, la crise sanitaire et le début d'une nouvelle vie confinée à Windsor...

Malgré tout, la reine fait honneur à son flegme légendaire et elle continue ses engagements officiels avec le sourire. Cela fait déjà plusieurs années qu'elle délègue progressivement patronages et missions à l'étranger à ses héritiers, le prince Charles et le prince William. Le week-end dernier, dans son discours marquant les 70 ans de son accession au trône, Elizabeth II a même surpris son monde en évoquant son désir de voir Camilla devenir reine consort.

Cette année, place à la fête pour ses 70 ans de règne : un grand week-end de célébrations est prévu pour début juin. Aurons-nous enfin droit à une réunion de famille à cette occasion ? La présence du prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilibet (2 ans et 8 mois), reste incertaine...