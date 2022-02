Diaporama Elizabeth II touchante : elle ressort un accessoire appartenant au prince Philip, 10 mois après sa mort

L'archevêque de Canterbury et primat de la Communion anglicane Justin Welby, La reine Elisabeth II d'Angleterre et Le prince Andrew, duc d'York, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne rencontrent la reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg à l'occasion de leur voyage au Royaume-uni à Londres le 14 juillet 2017.

Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cournouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres le 17 juin 2017.

21 / 22

Kate Catherine Middleton, enceinte et le prince William, duc de Cambridge avec le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle, Le prince Charles, prince de Galles et Camilla Parker Bowles, La reine Elisabeth II et le prince Philip Duc d'Édimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à l'église St Mary Magdalene pour la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2017