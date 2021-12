Elizabeth II inquiète pour William, à ne plus en dormir la nuit : ce qu'elle lui implore de ne plus faire

Après cinq années passées au sein de la Royal Air Force, le prince William est un pilote aguerri. Depuis qu'il a rendu son uniforme en 2017, le duc de Cambridge continue de voler à l'occasion, notamment pour conduire sa petite famille du palais de Kensington (à Londres) à leur demeure d'Anmer Hall (dans le Norfolk), située à 185 kilomètres. En avril dernier, le Britannique de 39 ans a même loué un hélicoptère pour effectuer suffisamment d'heures et conserver ainsi sa licence de pilote. Sauf que sa grand-mère la reine ne voit pas ces vols d'un très bon oeil...

En a en croire une source royale citée par The Sun, le 18 décembre 2021, Elizabeth II aurait déjà eu plusieurs conversations avec son petit-fils à ce sujet. Non seulement la souveraine de 95 ans serait inquiète de voir son héritier voyager en hélicoptère, mais elle craindrait qu'un terrible accident se produise lorsqu'il vole avec toute sa famille : avec son épouse Kate Middleton et leurs trois jeunes enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans).

"Sa Majesté a déclaré à des amis proches et à des courtiers qu'elle aimerait que William arrête de voler lui-même, en particulier par mauvais temps, car les hélicoptères ne sont pas le moyen de transport le plus sûr", rapporte la source du tabloïd. "Ça tient la reine éveillée la nuit et elle est naturellement très inquiète (...). Elle sait que William est un pilote compétent, mais ne pense pas que cela en vaille la peine pour tous les cinq de continuer à voler ensemble et ne peut pas imaginer ce qui se passerait. Cela déclencherait une crise constitutionnelle."

A noter qu'en cas d'accident mortel, l'ordre de succession s'en retrouverait grandement perturbé : après le prince Charles (73 ans), son plus jeune fils le prince Harry deviendrait alors l'héritier de la Couronne et son épouse Meghan Markle serait la future reine consort. Leurs enfants Archie et Lilibet (2 ans et 6 mois) seraient leurs héritiers. Sauf que les Sussex ont officiellement pris leurs distances de la monarchie il y a bientôt deux ans... "La reine est ravie de la façon dont William et Kate ont relevé le défi [en tant que futurs roi et reine, NDLR] ces dernières années et sait que la monarchie est en sécurité entre leurs mains. Elle pense que l'avenir est radieux avec eux à la barre après Charles, mais s'il lui arrivait quelque chose à lui et à sa famille, cela ne vaut pas la peine d'y penser."

Le prince William, de même que son petit frère le prince Harry, ont tous deux hérité de cette passion du pilotage de leur propre père le prince Charles. Le duc de Cambridge a quant à lui passé son diplôme de pilote de la RAF au Pays de Galles, en 2010. Le futur roi d'Angleterre a effectué des missions de sauvetage en tant qu'ambulancier aérien jusqu'en 2017. Missions qui ont parfois été éprouvantes psychologiquement...

"Au moment où j'ai commencé la formation en hélicoptère, j'ai réalisé que c'était mieux que tout, a-t-il déjà confié, comme le rappelle le tabloïd. C'était l'une de ces choses à laquelle j'ai tout de suite pensé et j'ai pensé : 'C'est vraiment cool. J'aime vraiment bien ça.'" Sauf que l'avenir de la monarchie britannique est en jeu Will'...