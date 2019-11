Elizabeth II : La reine d'Angleterre prend une décision forte côté mode

"Si Sa Majesté doit répondre à une obligation sous une météo particulièrement froide, de la fausse fourrure sera utilisée pour s'assurer qu'elle reste au chaud", a écrit Angela Kelly dans son livre intitulé The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe et sorti le 29 octobre 2019. Ainsi, la reine Elizabeth II a adopté une décision identique à celles des maisons Gucci et Prada, qui n'ont plus recours à la fourrure pour la conception de leurs vêtements depuis 2017 et 2018.

Elizabeth II a bravé le froid londonien ce mercredi 6 novembre 2019. Elle s'est entretenue avec des volontaires et des travailleurs du village RBLI (Royal British Legion Industries) du comté de Kent lors d'une visite. La Royal British Legion Industries (RBLI) est une organisation caritative nationale qui soutient le personnel des forces armées, les anciens combattants et leurs familles, ainsi que les personnes handicapées et les chômeurs de longue durée. L'organisme de bienfaisance fournit un soutien crucial pour le logement, l'aide sociale, la formation et l'emploi.