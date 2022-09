Elizabeth II : Pourquoi la reine d'Angleterre a toujours fait chambre à part avec son mari le prince Philip ?

La nouvelle que le monde entier redoutait est tombée hier, jeudi 8 septembre 2022. Elizabeth II s'est éteinte "paisiblement" dans son château écossais de Balmoral, où elle s'était installée cet été. Âgé de 96 ans, la défunte souveraine laisse tout un peuple en deuil. "La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a-t-il indiqué dans un communiqué transmis par Buckingham Palace.

La mort d'Elizabeth II intervient un peu plus d'un an après celle de son époux qui s'est éteint le 9 avril 2021, à l'aube de ses 100 ans. En soixante-dix ans de règne, Elizabeth II aura passé la majeure partie de sa vie au côté du prince Philip. Marié en 1947, le couple vit ensemble, mais fait chambre à part, comme le veut la tradition aristocratique. Lorsqu'ils emménagent dans la Clarence House en 1949, ils découvrent tous les deux leur chambre, qui sont adjacentes et communiquent par une porte.

Cela évite d'être dérangé par des ronflements ou par des mouvements de jambes un peu brusques

Ainsi, durant toute sa vie, la reine Elizabeth II aura fait chambre à part avec son mari, comme l'explique l'auteur Sally Bedell Smith dans son ouvrage consacrée à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, la vie d'un monarque (ed. Équateurs). "Les couples aristocratiques ont toujours eu des chambres séparées. Cela évite d'être dérangé par des ronflements ou par des mouvements de jambes un peu brusques. Puis quand on se sent à l'aise, on peut parfois partager sa chambre. C'est agréable de pouvoir choisir", précise-t-elle.

Si tout s'est toujours bien passé entre Elizabeth II et le prince Philip, il se pourrait bien que cette petite tradition ait finalement été bénéfique pour les amoureux.