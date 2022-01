Elizabeth II quitte Londres pour un anniversaire très spécial

La reine a quitté le château de Windsor. A l'approche de son jubilé, Elizabeth II a mis le cap sur Sandringham, dans le comté du Norfolk, pour s'offrir un peu de tranquillité et célébrer un anniversaire très particulier : celui de la mort de son père, le roi George VI, survenue dans cette même résidence le 6 février 1952. A l'époque, Elizabeth se trouvait en Australie avec le prince Philip quand la mauvaise nouvelle lui a été annoncée. La vie de la jeune femme de 25 ans a alors basculé à tout jamais puisque son père lui léguait son statut de roi d'Angleterre. C'est tout naturellement qu'Elizabeth II a choisi Sandringham pour se recueillir, elle qui en a été privé pour les traditionnelles fêtes de Noël en famille en raison de la Covid-19. Elle logera au Wood Farm Cottage, partie préférée du domaine de son regretté mari le prince Philip, disparu le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans. L'occasion de se remémorer pour la première fois toute seule les bons souvenirs avec l'unique homme de sa vie dans ce lieu si familier qu'il chérissait particulièrement depuis sa retraite médiatique.

Un peu d'air de campagne et de repos ne feront donc pas de mal à la Souveraine, chahutée par une année particulièrement difficile au sein de la famille royale. Outre les accusations graves proférées à l'encontre de son clan par Meghan Markle et le prince Harry, la reine a perdu son mari après 73 ans de mariage et fait face aux conséquences des actes de son fils le prince Andrew, empêtré dans le scandale de l'affaire Jeffrey Epstein. Le calme et la tranquillité de Sandringham étaient donc plus que bienvenus pour celle qui s'apprête à célébrer ses 70 ans de règne.

Un programme bien précis est d'ores et déjà arrêté pour le Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Quatre jours de fête, du 2 au 5 juin prochain, durant lesquels l'incontournable défilé Trooping The Colour, un concert géant intitulé Platinum Party qui rappellera les moments les plus cruciaux du règne de la reine. Le résultat d'un concours de pâtisserie national lancé en l'honneur de la reine sera aussi donné à l'issue de ces cinq jours. Le grand vainqueur verra sa recette reproduite pour les prochains déjeuners du Jubilé organisés dans tous les territoires britanniques pour cet anniversaire particulier. Choisir Sandringham était donc l'option parfaite à tous les niveaux pour se requinquer avant les festivités.